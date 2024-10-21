الموفد الامريكي: لقائي مع بري كان بناء للغاية

العالم- لبنان

واضاف هوكستين ان "أميركا تريد إنهاء النزاع بشكل كامل وعلينا الوصول إلى صيغة لوضع حد لهذا النزاع لمرة أخيرة" حسب تعبیره.

واشار الى ان "الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين"، على حد قوله.

ولفت الى ان الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة، معترفا بالفشل في احتواء الازمة رغم زياراته المتكررة.

وقال هوكستين: يجب أن نتأكد أن كل أطراف النزاع يعرفون أن القرار 1701 يجب أن يُطبق..نحن بعيدون كثيراً مما كان يجب أن يطبق حيال 1701 واليوم يجب التأكد من تنفيذه.

واضاف :ان القرار 1701 كالتزام عام وعلني لا يكفي وعلينا أن نضع النقاط التي ستضمن تطبيقه من جانب الجميع، معلنا ان لدى واشنطن محادثات بناءة مع الحكومة اللبنانية وكيان الاحتلال.

يتبع