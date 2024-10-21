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اعلام الاحتلال: رصد اطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه سهل الحولة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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