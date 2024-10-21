الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله:استهدفنا جنود الاحتلال اثناء محاولتهم اجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الاطراف الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :