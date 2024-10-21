الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: اصابة 23 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية عند الحدود مع لبنان و6 جنود في غزة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :