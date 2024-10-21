الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات على المرتفعات المحيطة ببلدات شمسطار وطاريا وبوادي بالبقاع شرق لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :