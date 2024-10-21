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فيديوغرافيك/ خفايا رسالة السنوار للسيد نصر الله

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

الرسالة التي وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار الى الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، حملت في طياتها معان كثيرة.

العالم - فيديوغرافيك

الفيديو المرفق يسلط الضوء على جوانب من هذه الرسالة والمراد منها..

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