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غارة لطيران الاحتلال تستهدف سيارة عند دوار ثكنة الجيش اللبناني في صور

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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