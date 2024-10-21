الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء بينهم طفلان في حصيلة اولية لقصف جوي على مدينة الهرمل شرق لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :