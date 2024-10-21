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مراسل العالم: الاحتلال يحرق طابقين من المستشفى الاندونيسي شمال القطاع بعد احراق المدارس في محيطه وافراغها من النازحين واعتقال عدد منهم

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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