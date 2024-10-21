الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: دفاعاتنا الجوية اعترضت طائرات معادية بصواريخ أرض جو في جنوب البلاد واجبرتها على المغادرة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :