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10 شهداء و30 مصابا بقصف مدفعي اسرائيلي على مركز إيواء بمخيم جباليا

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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