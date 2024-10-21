اعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية يلتقون قائد الجيش الايراني

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وصرح المتحدث بأسم الله ابراهيم رضائي لمراسل وكالة فارس: اجتمع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي قبل ظهر اليوم مع القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف: في هذا اللقاء قدم القائد العام للجيش تقريرا عن أنشطة وخطط واجراءات الجيش، وأشار اللواء موسوي إلى المناورات الأخيرة التي أجرتها القوات البحرية للجيش، وقدم تقريراً عن هذه التدريبات إلى أعضاء اللجنة، واوضح ان تنفيذ مناورات "آيونز" البحري بحضور سفن من ثلاث دول ومراقبين من 11 دولة، وقال إن هذه المناورات تم تنفيذها بهدوء واقتدار تام ووفق الخطة الموضوعة.

وتابع رضائي قائلا: كما قدم اللواء موسوي تقريرا عن استعدادات الجيش ودوره في عملية الوعد الصادق 2، مؤكدا أنه إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ، فإنه بالتأكيد سيتلقى ردنا الحاسم.

واردف قائلا: كما أكد اللواء موسوي أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتوجيه ضربة موجعة الى العدو الصهيوني، ويجب على الأميركيين التوقف عن دعم الكيان الإجرامي القاتل الأطفال، كما قدم مساعدو قائد الجيش لشؤون العمليات والتخطيط تقريرًا عن اجراءاتهم وخططهم في مجال مهماهم إلى أعضاء اللجنة.

واختتم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: إن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس، أبدوا ووجهات نظرهم وثمنوا باجراءات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدوا الدعم الكامل والحاسم للجيش الايراني في الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وتنفيذ الخطط المرسومة.