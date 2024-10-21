الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: شهيد و3 مفقودين بقصف على بلدة كفرحتى جنوبي لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :