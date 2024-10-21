الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: السلطات توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بشكل مفاجئ

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :