الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الايراني عراقجي يغادر الى البحرين ضمن جولة تشمل الكويت ايضا

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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