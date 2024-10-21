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الاعلام العبري: حزب الله استهدف مطار بن غوريون بـ 5 طائرات مسيرة ولذلك صدرت تعليمات بايقاف العمل بالمطار
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مراسل العالم: سماع صوت انفجار بمحيط العاصمة السورية ويجري التحقق من طبيعته
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مصادر لبنانية: استشهاد 4 سوريين بغارة على مدينة الهرمل شمال شرق لبنان
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الاعلام العبري: توقف الحركة في مطار بن غوريون لشكوك بتسلل مسيرة ثم استئنافها
وزير الخارجية الايراني عراقجي يغادر الى البحرين ضمن جولة تشمل الكويت ايضا
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.