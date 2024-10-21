الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
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كتائب القسام تعلن ايقاع قوة هندسية بكمين محكم وتدمير الرتل المتقدم غرب مخيم جباليا وسقوط افرادها بين قتيل وجريح

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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