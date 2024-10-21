وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى البحرين

العالم - ایران

وغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم (الاثنين)، طهران متوجها إلى العاصمة البحرينية المنامة، لمواصلة مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

وكان المتحدث وزارة الخارجية الإيرانية قد قال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن زيارات وزير الخارجية تأتي استمرارا لسياسات تحسين وتوسيع العلاقات مع الجيران في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات.

وتحدث بقائي عن زيارة وزير الخارجية إلى دول ليست لها علاقات قوية مع إيران قائلاً: "نحن لا نستثني أي دولة من مشاوراتنا. هذا واجب جماعي للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة. حان الوقت لكي تُظهر الدول رغبتها في السير على هذا المسار. بغض النظر عن جميع الاعتبارات، وضعنا أولويتنا في المشاورات والتعاون لتعزيز السلام الإقليمي. كانت لدينا دائمًا علاقات على مستوى القائم بالأعمال مع مصر، وكانت هناك مناقشات حول تحسين العلاقات منذ فترة طويلة. هذه الزيارات ستستمر وسنتشاور مع دول أخرى. واليوم، سنقوم بزيارة إلى الكويت والبحرين."