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مصادر لبنانية: استشهاد 4 سوريين بغارة على مدينة الهرمل شمال شرق لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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