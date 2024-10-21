الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "سديروت" بغلاف غزة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :