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نحو 60 شهيدا بغارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم غالبيتهم في شمال القطاع

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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