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مراسلة العالم: عدوان يستهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق ومعلومات عن وجود اصابات

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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