الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجار في حي المزة بدمشق والمعلومات الأولية تشير الى انفجار سيارة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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