الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يزعم اعتراض 5 طائرات مسيرة في البحر المتوسط

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :