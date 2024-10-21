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الاعلام العبري: حزب الله استهدف مطار بن غوريون بـ 5 طائرات مسيرة ولذلك صدرت تعليمات بايقاف العمل بالمطار

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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