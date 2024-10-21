الاحتلال يستهدف مؤسسات اقتصادية مدنية بلبنان بعد فشله العسكري

العالم - العين الاسرائيلية

هذه المحاور كانت مدار تعليقات المحللين والخبراء في استوديوهات الاعلام العبري.

فالحرب العدوانية المتواصلة على لبنان والمواجهات التي يخوضها حزب الله على الحدود مع جحافل قوات الاحتلال الاسرائيلية والتي من الواضح انها فشلت حتى الان في محاولاتها النارية المكثفة التوغل داخل الاراضي في القرى الحدودية في جنوب لبنان. وهذه المواجهات لن تقدر نتائجها الكبرى الا بعد انتهاء هذه الحرب.

ضيف البرنامج الباحث السياسي وسيم بزي قال إن العدوان البري الاسرائيلي على لبنان دخل الاسبوع الرابع وحتى الان القتال لا زال في فلوات القرى الموجودة على الحافة، والعدو متردد بالاقدام البري، ويعتمد القضم البطيء والبطيء جدا، وحزب الله مستمر بالتصدي بريا ومستمر بإطلاقات الصواريخ الى منطقة ما بعد الحافة حيث التجمعات الكبيرة الاساسية للفرق الخمسة المحتشدة على الحافة الحدودية والاهم الاطلاقات نحو العمق بما يحاكي صفد طبريا نهاريا وصولا الى حيفا.

واضاف: استراتيجية الحزب بالتصدي من جهة وبالاطلاقات الصاروخية من جهة اخرى تمارس وقع الاستنزاف على العدو حتى الآن والعدو عمليا يعيش حالة مراوحة لذلك يرد بالهجوم على العمق تدميريا على مناطق الجنوب والبقاع والضاحية.

وفيما يخص اعتداء الاحتلال على مؤسسات القرض الحسن المدنية المرخصة من قبل الدولة، قال بزي: هناك 3 رسائل واصحة؛ هذه الحملة التي تطال مؤسسات من خارج السياق العسكري تشي بأن بنك الاهداف الكبير الذي كان يدعيه العدو، واضح انه قد نفذ الآن ويبحث عن مستوى ثاني من الاهداف من خارج السياق العسكري...

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