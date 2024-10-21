الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الأنباء اللبنانية: 7 شهداء وعدد من الجرحى بغارة للاحتلال على بلدة المروانية بجنوب البلاد

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :