أبو الغيط: ضرورة انسحاب الاحتلال من لبنان و'1701' قرار محوري

العالم - لبنان

وصرّح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي من عين التينة اليوم، أنه "التقيت ببري وعبّرت عن وقوف الجامعة العربية مع لبنان في هذه المحنة".

واعتبر أنه "نرى أن القرار 1701 هو قرار محوري وينبغي تنفيذه حرفيًّا وفي أسرع وقت ممكن".

وأكد أبو الغيط على أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فوراً وإنتخاب رئيس للبلاد.

كما دعى لإنسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من أي أرض لبنانية دخلتها.

وقال أبو الغيط: "شيء محزن أن نرى عدم إتخاذ مجلس الأمن الدولي ردًّا رادعًا على إعتداء "إسرائيل" على اليونيفيل".

فيما أشار أن "أي تدخلات على الأراضي اللبناني أمر غير مقبول".

وفي النهاية، لدى سؤاله عن إنهاء الكيان الإسرائيلي لحزب الله، أجاب قائلا: "لا يستطيع أحد أن يقتل فكرة".