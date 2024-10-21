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مفوضية الانتخابات العراقية: مليونان و87 ألف صوت في انتخابات منطقة كردستان مما يشكل 99.63% من الأصوات التي يحق لها المشاركة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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