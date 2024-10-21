الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: من الواضح ان العدوان الاسرائيلي كان يستهدف شخصية في سورية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :