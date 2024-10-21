الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تهاجم بمسيرات انقضاضية ثكنة يفتاح وتصيب اهدافها بدقة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :