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الصحة اللبنانية: 19 شهيدا و98 جريحا حصيلة غارات الاحتلال يوم امس

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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