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المقاومة في لبنان تستهدف ثكنة يوآف بالجولان المحتل بصلية صاروخية كبيرة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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