الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة بلبنان تستهدف ثكنة كيلع الجنوبية بالجولان المحتل بصلية صاروخية كبيرة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :