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الاعلام العبري: انفجار صاروخ بالستي اطلق من لبنان قبالة سواحل تل ابيب دون تفعيل صفارات الانذار

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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