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طيران الاحتلال يخرق صدار الصوت فوق بيروت وعدد كبير من البلدات اللبنانية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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