بزشكيان سيلتقي رؤساء روسيا والصين والهند ومصر في قازان

العالم - ايران

وقال سنائي، اليوم الاثنين في منشور له على منصة اكس ان رئيس الجمهورية سيشارك، خلال الفترة من 22 الى 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، في اجتماع قمة الـ "بريكس"، باستضافة مدينة قازان (مركز جمهورية تتارستان) الروسية.

وأضاف: ان قمة بريكس ستعقد على مدى يومين بمحورية "تعزيز التعددية القطبية"، وبمشاركة قادة الدول الاعضاء، مضافا الى انعقاد اجتماع "بريكس بلس"، بمشاركة الاعضاء ونحو 30 دولة ومنظمة اخرى تحت عنوان "بريكس والجنوب العالمي".

وتابع، ان بزشكيان سيلقي 3 كلمات خلال الاجتماعات المتفرقة لمجموعة بريكس، كما سيعقد لقاءات مع رؤساء روسيا والصين والهند ومصر، وعدد من قادة الدول الاخرى بهدف توسيع العلاقات الثنائية.

وأضاف، إن المشاركة في هذا الاجتماع نظرا للظروف الحرجة الراهنة، يحظى بأهمية من حيث تشريح المواقف العالمية والدفع بالدبلوماسية الاقليمية.