مسؤول بالجهاد الإسلامي يؤكد عدم استهداف أي من كوادر الحركة بانفجار المزة

العالم - سوريا

وأفاد مصدر عسكري في سوريا باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين ووقوع أضرار مادية في عدوان جوي إسرائيلي استهدف سيارة بحي المزة في دمشق.

وکان العدوان الإسرائيلي قد استهدف سيارة بمنطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق.

وسمع سكان دمشق صوت انفجار هائل دوى بسبب صاروخ استهدف سيارة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية.

كما تضررت واجهة الفندق المجاور لموقع الانفجار القريب من وزارة الإعلام السورية، بينما ملأت السيارات المحترقة المكان.

وذكرت مراسلة العالم قبل قليل أنه لا صحة لما يتم تداوله حول استهداف المزة وقع قرب مجلس عزاء الشهيد يحيي السنوار.