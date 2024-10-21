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مراسل العالم:

مسؤول بالجهاد الإسلامي يؤكد عدم استهداف أي من كوادر الحركة بانفجار المزة

مسؤول بالجهاد الإسلامي يؤكد عدم استهداف أي من كوادر الحركة بانفجار المزة
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في سوريا إن مصادر مسؤولة في الجهاد الاسلامي أكدت عدم استهداف أي من كوادر الحركة في العدوان الذي استهدف حي المزة بدمشق اليوم.

العالم - سوريا

وأفاد مصدر عسكري في سوريا باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين ووقوع أضرار مادية في عدوان جوي إسرائيلي استهدف سيارة بحي المزة في دمشق.

وکان العدوان الإسرائيلي قد استهدف سيارة بمنطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق.

وسمع سكان دمشق صوت انفجار هائل دوى بسبب صاروخ استهدف سيارة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية.

كما تضررت واجهة الفندق المجاور لموقع الانفجار القريب من وزارة الإعلام السورية، بينما ملأت السيارات المحترقة المكان.

وذكرت مراسلة العالم قبل قليل أنه لا صحة لما يتم تداوله حول استهداف المزة وقع قرب مجلس عزاء الشهيد يحيي السنوار.

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