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هيئة البث الاسرائيلية: عمال ميناء حيفا تلقوا رسائل باختراق منظومات الميناء وأنه سيتعرض لهجوم صاروخي

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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