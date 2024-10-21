القسام تعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في ظروف غامضة

العالم - فلسطين

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، إن أسيرةً "إسرائيلية" قُتلت في شمال قطاع غزّة في إحدى مناطق القتال"، مؤكداً ان القسام فتح تحقيقا لمعرفة ظروف الحادثة.

وأشار إلى أن "القسام" ليس لديها نية لنشر اسم الأسيرة لأسباب أمنية.

ولليوم الـ17 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، فقد أعلنت القسام في عدة بلاغات عسكرية عن استهداف جنود وآليات الاحتلال، فيما أعلنت سرايا القدس استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، فضلا عن قصفها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

في حين، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد قرابة الـ300مواطن وإصابة العشرات بعد العملية البرية المستمرة على شمال قطاع غزة، منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

يشار إلى أن كتائب القسّام نشرت في 15 أغسطس الماضي رسالةً لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" قالت فيها " وحشيتكم باتت خطراً داهماً على أسراكم".