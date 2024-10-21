حصيلة اليوم في غزة.. عشرات الشهداء المدنيين بقصف واعدام مباشر

العالم - خاص بالعالم

فهي حرب ابادة مستمرة في قطاع غزة من شماله الى جنوبه ووسطه، ومعها مذابح جديدة تمارس بحق الفلسطينيين العزل بآلة الحرب العدوانية الاسرائيلية. فقد سقط عشرات الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح اثر تكثيف جيش الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة في القطاع.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية فإن حصيلة شهداء الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين ارتفعت الى اكثر من 40 شهيدا اضافة الى عشرات الجرحى، حيث تواصل قوات الاحتلال محاصرة عشرات الاف الفلسطينيين في منازلهم وتمنع وصول الطعام والمياه والدواء اليهم منذ 17 يوما.

كما يواصل الجيش الاسرائيلي عمليات نسف المنازل غرب مخيم جباليا وفي مناطق متعددة شمال القطاع.

الصورة نفسها من الاجرام والمجازر تتكرر في مخيم جباليا.. استهداف جوي ومدفعي لأماكن احتماء النازحين في المدارس والمستشفيات ومعها سقوط مزيد من الشهداء، بينما يكرر جيش الاحتلال مزاعمه بأنه يستهدف عناصر مسلحة بين المدنيين.

وفي 6 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري بدأت قوات الاحتلال بعدوان بري شمال قطاع غزة وحاصرت المنطقة بأكملها ومنعت ادخال امدادات الماء والغذاء والدواء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الاول اكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد اكثر من 42 الفا و600 مواطن واصابة نحو 100 ألف اخرين اغلبيتهم من الاطفال والنساء في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الانقاض.