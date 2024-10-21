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حزب الله يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل ابيب بصلية صاروخية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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