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حزب الله يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل ابيب بصواريخ نوعية

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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