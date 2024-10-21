قناة العالم
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
قائد تشكيل الدفاع الجوي في كيان الاحتلال سابقا تسفيكا حاييموفيتش: ادخال مليون اسرائيلي على الاقل 3 مرات يوميا للملاجئ هو انتصار لحزب الله
عاجل
حزب الله: صاروخ نصر 2 يمتاز بقدرته على تضليل انظمة الدفاع الجوي ومناعة منظومته من التشويش
عاجل
حزب الله: صاروخ نصر 2 قطره 302 ملم ووزن رأسه الحربي 140 كيلوغراما ووزنه الكلي 650 كيلوغراما ويصل مداه الى 150 كلم
عاجل
حزب الله يكشف عن صاروخ نصر 2 يستخدم في ضرب الاهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل الى 5 امتار
عاجل
الاعلام العبري: نقل جنود مصابين في معارك عند الحدود مع لبنان الى المستشفيات
عاجل
حزب الله يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل ابيب بصواريخ نوعية
عاجل
حزب الله يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل ابيب بصلية صاروخية
عاجل
مدير مستشفى كمال عدوان: ما يحدث في شمال القطاع لا يستوعبه العقل البشري
عاجل
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لدى لقائه ملك البحرين بالمنامة ضرورة العمل على وقف الجرائم والابادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال بغزة ولبنان
عاجل
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لدى لقائه ملك البحرين في المنامة ضرورة وقف الجرائم والابادة الجماعية للكيان الصهيوني
حزب الله يستهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل ابيب بصواريخ نوعية
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
فيديو خاص..
سكان غزة يدفنون أبناءهم في الشوارع والسبب..
صواريخ حزب الله تشل 'اسرائيل' وتغلق الشواطئ والمدارس
الرئيس الفنزويلي يوجه نداء عاجلا لشعبه بعد تفجيرات البيجر
مقالات و تحليلات
السنوار.. أديباً ومؤلفاً ومترجماً وفناناً!
الإعلام العربي المتصهين.. قناة "إم بي سي" مثالاً
عمليتا قيساريا وبنيامينا تؤخران الرد الإسرائيلي على إيران
5 مؤشرات على قرب انهيار كامل لإقتصاد كيان الاحتلال
السنوار.. الرجل الذي طارد الردى
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.