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الاعلام العبري: نقل جنود مصابين في معارك عند الحدود مع لبنان الى المستشفيات

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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