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حزب الله يكشف عن صاروخ نصر 2 يستخدم في ضرب الاهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل الى 5 امتار

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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