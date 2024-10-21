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حزب الله: صاروخ نصر 2 قطره 302 ملم ووزن رأسه الحربي 140 كيلوغراما ووزنه الكلي 650 كيلوغراما ويصل مداه الى 150 كلم

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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