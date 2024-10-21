مشاهد من عملية استهداف حزب الله تجمعا لقوات العدو بموقع راميا

العالم - لبنان

واستهدف مجاهدو المقاومة بالصواريخ تمركزا لجنود جيش العدو قرب موقع راميا عند الحدود الجنوبية اللبنانية، كما أوقعوا آلياتهم العسكرية.

ووثق الإعلام الحربي في حزب الله مشاهدا من "عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا على الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأظهرت المشاهد توثيقاً مصوّراً دقيقاً، تضمّن بوضوح الكشف عن فتحةٍ مستحدثة في الجدار الأسمنتي الذي انشأه الاحتلال عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، استخدمت لدخول القوة الإسرائيلية التي تمّ استهدافها.

كما أظهرت المشاهد الآليات والجنود للقوة الهندسية التابعة للواء "غولاني" في "الجيش" الإسرائيلي، ليتمّ توجيه صاروخٍ موجّه أول في اتجاه 8 جنود منها، وإتباعه بصاروخٍ موجّه ثانٍ، استهدف 3 جنود بين الآليات.