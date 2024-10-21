الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد تشكيل الدفاع الجوي في كيان الاحتلال سابقا تسفيكا حاييموفيتش: ادخال مليون اسرائيلي على الاقل 3 مرات يوميا للملاجئ هو انتصار لحزب الله

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :