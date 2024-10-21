حزب الله يواصل اليوم استهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال

العالم - لبنان

وأصدر حزب الله في بياناته أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مواقع متعددة للعدو الاسرائيلي وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار الرد على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني.

وبناء على ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:40 من مساء يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدية عيتا الشعب بصلية صاروخية.



كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.



وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.

كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.

ودك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، مستعمرة كابري بصلية صاروخية.

وشنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة.

من جانبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

وقام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 بإطلاق صواريخ أرض – جو على الطائرات المعادية وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وتمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 استهداف موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية.

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

وقصف حزب الله قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية الاسرائيلية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.