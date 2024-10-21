حزب الله يواصل اليوم استهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال

العالم - لبنان
وأصدر حزب الله في بياناته أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مواقع متعددة للعدو الاسرائيلي وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار الرد على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني.
وبناء على ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:40 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدية عيتا الشعب بصلية صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.
وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.
كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.
ودك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، مستعمرة كابري بصلية صاروخية.
وشنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة.
من جانبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.
وقام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي يوم الإثنين 21-10-2024 بإطلاق صواريخ أرض – جو على الطائرات المعادية وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
وتمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024 استهداف موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية.
وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.
وقصف حزب الله قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية الاسرائيلية 8200 في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.