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غارة إسرائيلية على محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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