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غارة إسرائيلية على مدينة الهرمل في محافظة بعلبك شرقي لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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